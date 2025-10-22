Detenidas 83 personas en 6 países africanos en una acción contra el dinero del terrorismo

París, 22 oct (EFE).- Un total de 83 personas fueron arrestadas entre julio y septiembre en Angola, Camerún, Kenia, Namibia, Nigeria y Sudán del Sur en una operación contra la financiación del terrorismo y actividades en las que se apoyan, coordinada por Interpol y Afripol.

La operación, bautizada Catalizador, tenía como objetivo «identificar e interrumpir los flujos y esquemas financieros que tuvieran conexiones con la financiación del terrorismo y con sus redes de apoyo», indicó este miércoles Interpol en un comunicado.

La agencia policial internacional destacó que durante los dos meses de duración, las autoridades de los seis países implicados investigaron a más de 15.000 personas y entidades, lo que permitió descubrir alrededor de 260 millones de dólares en dinero y monedas virtuales supuestamente vinculados a actividades terroristas.

De ese dinero se han incautado unos 600.000 dólares y se están llevando a cabo más pesquisas para intentar recuperar más activos.

Uno de los episodios más significativos de Catalizador ocurrió en Angola, donde fueron detenidas 25 personas de varias nacionalidades por su implicación en sistemas informales de transferencia de valores susceptibles de servir para financiar acciones terroristas y el blanqueo de capitales.

La Policía angoleña inspeccionó 30 establecimientos comerciales en los que requisó el equivalente a 588.000 dólares, 100 teléfonos móviles y 40 ordenadores, además de congelar cuentas bancarias.

Interpol destacó que la operación ha puesto en evidencia la creciente interrelación entre diferentes formas de delincuencia, y eso subraya la necesidad de dar «una respuesta unida y coordinada». EFE

