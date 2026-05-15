Detenidas doce personas en Italia por robos violentos de relojes de alta gama en España

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Roma, 15 may (EFE).- La Policía italiana, en colaboración con la Policía Nacional española, detuvo en Nápoles (sur de Italia) a doce personas acusadas de integrar una red especializada en el robo con violencia de relojes de alta gama en algunas de las principales zonas turísticas de España.

Los delincuentes actuaban en grupos organizados de entre tres y cinco personas con roles perfectamente definidos, informó la policía italiana en un comunicado.

Mientras uno de los integrantes se encargaba de identificar a las víctimas que portaban relojes de gran valor en la muñeca, el resto del grupo mantenía la distancia para no levantar sospechas hasta aprovechar el momento propicio para agredirles con violencia y sustraerles las piezas.

Las víctimas eran seleccionadas en entornos frecuentados por personas de alto poder adquisitivo, como restaurantes de lujo, clubes de playa y hoteles exclusivos en ciudades y destinos turísticos como Marbella, Barcelona, Málaga, Ibiza y Palma de Mallorca.

En el conjunto de las investigaciones desarrolladas entre España e Italia y coordinadas por Europol, el número total de arrestados asciende a 33 personas.

Las autoridades advierten de que este fenómeno delictivo está en auge en toda Europa debido a los elevados beneficios que genera el mercado negro de relojes de lujo y ediciones raras. EFE

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