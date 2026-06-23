Detenidas en Argelia diez personas con 69 kilos de cocaína y 290 de cannabis

Compartir

2 minutos

Túnez, 23 jun (EFE).- Las autoridades de Argelia detuvieron a diez personas a las que incautaron en total 69 kilos de cocaína y 290 kilos de cannabis procesado en dos operativos en la regiones de El Bayadh y Muaskar -ambas en el noroeste del país-, informó este martes el Ministerio de la Defensa Nacional en un comunicado difundido en Facebook.

La cartera de Estado, que no facilitó la identidad de los arrestados, explicó que en El Bayadh fueron arrestados el lunes cinco sujetos a los que se les incautaron 69 kilos de cocaína y 245 kilos de cannabis, además de cuatro vehículos utilitarios, un camión, ocho teléfonos móviles y unos 400.000 dinares argelinos (2.625 euros).

En Muaskar fueron detenidas otras cinco personas a las que las autoridades les decomisaron 45 kilos de cannabis procesado, 196 pastillas alucinógenas, 30 «coches turísticos» y 30 motocicletas, además de oro y dinero en efectivo -cuyas cantidades no fueron precisadas- «procedente de la actividad delictiva».

A finales de la semana pasada, el Ministerio de la Defensa Nacional informó de la detención de un hombre con 270,65 kilos de cocaína que transportaba en el remolque de un camión, en la región de Adrar (centro).

Las drogas incautadas, así como los vehículos y demás material, fueron entregadas a las autoridades encargadas de «continuar las investigaciones», mientras que los arrestados fueron puestos a disposición judicial, en el marco de la estrategia argelina para «la lucha del crimen organizado».

Para el combate del consumo de drogas, en particular en los entornos escolares, el país magrebí adoptó el pasado mes de julio una ley que contempla la pena de muerte si el tráfico de estupefaciente se produce en centros educativos, sanitarios o establecimientos públicos. EFE

sb/llb