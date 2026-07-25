Detenido agente ruso que llegó a conectar más de 1.000 terminales de Starlink en Ucrania

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Berlín, 25 jul (EFE).- Un agente ruso ha sido detenido en suelo ucraniano tras haber logrado activar más de 1.000 terminales de Starlink, el sistema de conexión satelital de Internet, para usuarios de Rusia, informó este sábado el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).

El detenido, un varón originario de la región oriental ucraniana de Lugansk, ocupada por Rusia, actuó para los servicios rusos de inteligencia a cambio de dinero, indicó el SBU en su cuenta de Telegram.

«En un primer momento, registró la estación Starlink a su nombre» con datos que le fueron facilitados desde Rusia, y posteriormente, «el agente recibió instrucciones de involucrar al mayor número posible de personas en la verificación clandestina», destacó el SBU, que reconoció la activación de más de 1.000 terminales.

«Los agentes del SBU desenmascararon al agente, documentaron sus delitos y lo detuvieron en su domicilio», indicó el SBU al informar del arresto, en el marco del cual también fue incautado un teléfono con «pruebas de que trabajaba para el enemigo».

«Además, el SBU bloqueó todas las estaciones Starlink que el sospechoso había registrado ilegalmente», abundó la agencia de seguridad nacional ucraniana.

La tecnología de Starlink, un servicio de SpaceX y propiedad del magnate sudafricano afincado en Estados Unidos Elon Musk, se ha convertido en un recurso clave en la guerra entre Ucrania y Rusia, pues constituye uno de los sistemas de los militares para mantener la comunicación en el frente, incluida la conexión con drones. EFE

smm/fpa