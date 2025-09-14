The Swiss voice in the world since 1935

Detenido el conductor del autobús arrollado por un tren que dejó diez muertos en México

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ciudad de México, 14 sep (EFE).- La fiscalía del Estado de México (centro del país) anunció este domingo la detención del conductor del autobús de pasajeros que el lunes fue arrollado por un tren en el municipio de Atlacomulco, dejando diez fallecidos.

En un breve comunicado en redes sociales, la dependencia informó que el arresto fue realizado en la ciudad de Morelia, Michoacán (oeste), en colaboración con la fiscalía de ese estado.

El arrestado, identificado como Gustavo Alfredo ‘N’, enfrenta cargos «por los delitos de homicidio y lesiones», apuntó la autoridad.

«El detenido era quien conducía el autobús siniestrado contra un tren durante los hechos ocurridos el lunes 8 de septiembre, donde 10 personas perdieron la vida», aseguró la fiscalía.

El pasado lunes 8 de septiembre, Protección Civil del Estado de México informó del incidente que ocurrió en las primeras horas del día, en la carretera federal Atlacomulco–Maravatío (zona industrial), cuando el ferrocarril impactó al autobús de la línea Herradura de Plata.

Diez personas fallecieron y más de 40 resultaron heridas tras el siniestro, según informaron entonces las autoridades locales.

En redes sociales, circuló un video en el que se podía ver a varias personas que intentaban ayudar a salir por el techo del autobús a los pasajeros atrapados, mientras que otros más se encontraban en el suelo. EFE

mjc/cpy

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
35 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR