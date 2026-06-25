Detenido el líder de una secta surcoreana por supuesto reclutamiento político forzado

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Una corte de Seúl ordenó la detención del líder de un grupo religioso opaca surcoreano por supuestamente forzar a miles de seguidores a unirse a un partido político conservador, según un documento judicial conocido el jueves.

Lee Man-hee, de 94 años, jefe de la Iglesia de Jesús Shincheonji, señalada a menudo de ser un culto, es acusado de forzar a más de 50.000 seguidores de unirse al derechista Partido Poder Popular entre 2021 y 2024, en violación de la ley de partido políticos.

Los hechos habrían ocurrido cuando el PPP estaba en el poder bajo el destituido expresidente Yoon Suk Yeol.

Yoon fue separado del cargo y condenado por insurrección por su fallida declaración de ley marcial en diciembre de 2024. Permanece detenido mientras apela su sentencia de prisión perpetua.

La orden de arresto se emitió «debido al riesgo de destrucción de evidencia», indicó la Corte del Distrito Central de Seúl en un breve comunicado enviado a la AFP.

El arresto de Lee ocurrió meses después de que la líder de la Iglesia de la Unificación, Han Hak-ja, fuera imputada por cargos de sobornar a la esposa de Yoon para obtener favores del gobierno.

La esposa de Yoon, Kim Keon Hee, fue condenada en abril a cuatro años de prisión por cargos de aceptar obsequios de lujo de la Iglesia de la Unificación, conocida como la «secta Moon» por el nombre de su fundador, Sun Myung Moon.

La fiscalía y la policía lanzaron en enero una investigación sobre una supuesta colusión entre grupos religiosos y políticos.

Shincheonji, fundada por Lee en 1984, es conocida por sus interpretaciones de la Biblia, en particular el Libro de las Revelaciones, y ha sido fuente de numerosas polémicas.

La iglesia inicialmente no respondió a una solicitud de AFP de un comentario sobre el arresto de Lee.

kjk/cdl/abs/mas/lb