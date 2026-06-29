Detenido el soldado ruso que amenazó con un motín si no hablaba personalmente con Putin

Compartir

2 minutos

Moscú, 29 jun (EFE).- El soldado ruso Alexandr Lunin, quien amenazó con un motín si no se reunía personalmente con el presidente ruso, Vladímir Putin, a quien pretendía denunciar las malas condiciones de servicio en el ejército, fue detenido por exhibición de simbología extremista, informó este lunes el portal Verstka.

El Tribunal de Rossoshanski, en la región de Vorónezh, fronteriza con Ucrania, detuvo al soldado por un cargo administrativo de exhibición de simbología extremista, afirma el medio independiente.

El tribunal se negó a revelar los detalles del caso, que puede suponer una pena máxima de 15 días de arresto.

El sábado un canal de Telegram asociado al combatiente ruso comunicó sobre la detención de Lunin, que estaría 11 días arrestado, aunque no ofreció más información.

El jueves se viralizó un vídeo en Instagram que mostraba al supuesto soldado denunciando las malas condiciones de servicio en el Ejército Ruso.

Lunin afirmó haber grabado el vídeo porque «altos cargos del Ministerio de Defensa y de los organismos de seguridad» se habían reunido con él y habían decidido utilizarlo para transmitir un mensaje al presidente. El soldado alegó que lo contactaron porque Putin supuestamente vio otro llamamiento que grabó a principios de junio.

En este nuevo comunicado, afirmaba que miles de soldados estaban en calabozos y eran torturados «por negarse a seguir órdenes estúpidas y suicidas» y entregar su paga a sus superiores.

Lunin advirtió que si no se reunía con Putin personalmente en el Kremlin, «las consecuencias serían muy graves»: «el ejército volvería sus armas contra el Kremlin». En menos de 24 horas, el llamamiento había sido visto casi 11 millones de veces.

Al día siguiente, el Kremlin aseguró estar al tanto de las amenazas del soldado, pero admitió no haberse familiarizado con su contenido.

«Nos han informado sobre la existencia de tal comunicado, pero todavía no hemos tenido tiempo de conocerlo. Por lo que no vamos a comentarlo. Pero, juzgando por sus palabras (las del periodista que pregunta), son unas formulaciones bastante extrañas (las del autor del vídeo). Hay que conocerlo primero», señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.EFE

mos/alf