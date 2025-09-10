Detenido el sospechoso de disparar contra el comentarista conservador Charlie Kirk en EEUU
Este contenido fue publicado en
1 minuto
Los Ángeles (EE.UU.), 10 sep (EFE).- Un sospechoso fue detenido por supuestamente disparar este miércoles contra el comentarista y activista conservador estadounidense Charlie Kirk mientras intervenía en un evento en la universidad Utah Valley, confirmó la institución.
En vídeos que circulan en las redes sociales se puede ver a Krik recibiendo un disparo mientras hablaba sentado bajo una carpa ante centenares de personas. EFE
