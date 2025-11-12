Detenido en Alemania otro miembro de presunto grupo de Hamás que escondía armas en Europa

2 minutos

Berlín, 12 nov (EFE).- La Fiscalía General del Estado de Alemania (GBA) ha anunciado este miércoles la detención en el país centroeuropeo de otro presunto integrante de un grupo de Hamás que supuestamente había escondido armas en varios puntos de Europa para preparar atentados contra objetivos israelíes o judíos.

El individuo, al que se le imputa la pertenencia a una organización terrorista extranjera, es el quinto detenido en lo que va de mes por orden de la GBA en el marco de unas pesquisas que se extienden a lo largo y ancho de varios países europeos.

El hombre fue aprehendido en la autovía federal 17 tras ingresar al país procedente de República Checa. Su nacionalidad no fue especificada en el comunicado, pero nació en el Líbano, según la Fiscalía.

Según la reconstrucción de los hechos de la GBA, el detenido se hizo en agosto de este año en Alemania con un rifle de asalto, ocho pistolas de marca Glock y más de 600 unidas de munición.

Después, se ocupó de que las armas fueran transportadas a Berlín y entregadas a otro de los presuntos integrantes del grupo, que fue detenido el pasado 1 de octubre en la capital alemana y en cuyo poder se hallaba en ese momento el arsenal.

La GBA agregó que esta mañana la policía danesa registró en Copenhague y en sus inmediaciones varios inmuebles relacionados con el hombre detenido este miércoles, que pasó hoy a disposición judicial y con otro de los sospechosos.

Este mes otro supuesto integrante del grupo, de nacionalidad británica ya había sido aprehendido en Londres en base a una orden internacional de detención, bajo la sospecha de que había viajado a Berlín a recoger armas que más tarde escondió en Viena.

Además, otros tres presuntos miembros de Hamás -dos ciudadanos alemanes y un individuo nacido en el Líbano- fueron detenidos en Berlín y se les incautaron numerosas armas de fuego. EFE

cph/jlp