Detenido en Alemania un ciudadano sirio que preparaba un atentado yihadista en Siria

Berlín, 20 ago (EFE).- Las autoridades alemanas informaron este miércoles de la detención de un ciudadano sirio que presuntamente pretendía viajar a su país de origen para unirse al grupo yihadista Estado Islámico (EI) y perpetrar un atentado suicida.

La Fiscalía General del Estado (GBA) informó en un comunicado de que el sospechoso se hallaba ya en custodia policial en Colonia (oeste del Alemania) desde el pasado 2 de agosto y que el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia decretó este martes su ingreso en prisión preventiva.

El detenido es sospecho de intentar ingresar en una organización terrorista extranjera.

La Fiscalía cree que en julio de este año el ciudadano sirio contactó, desde Alemania, a través de un servicio de mensajería, con un presunto miembro del EI, ante el que prestó un juramento de fidelidad a la organización yihadista.

Tenía previsto viajar a Siria para perpetrar allí un atentado suicida, de acuerdo con el comunicado, que no proporcionó más detalles sobre el caso. EFE

