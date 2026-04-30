Detenido en Alemania un hombre de 84 años sospechoso de «cientos» de abusos a menores

1 minuto

Berlín, 30 abr (EFE).- Un hombre de 84 años fue detenido esta semana en el sur de Alemania bajo la sospecha de que en los últimos años ha podido cometer abusos a menores «en varios cientos de casos», según informó este jueves la policía de Stuttgart.

Los investigadores comenzaron a seguirle la pista en febrero, después de que fuera arrestado en unos baños termales, cuando presuntamente apartó a una niña de 10 años de su familia e intentó abusar de ella en varias ocasiones.

El individuo, de nacionalidad alemana, quedó entonces en libertad, pero la policía hizo un llamamiento a la población para aportar informaciones que pudieran ser útiles para la investigación.

«En los últimos años, el hombre de 84 años presuntamente obligó a niños a realizar acciones sexuales en varios cientos de casos. Los hechos ocurrieron tanto en el entorno familiar como en una piscina», explicó ahora la policía.

El detenido compareció el jueves ante el juez de instrucción, que decretó su ingreso en prisión preventiva. EFE

cph/egw/lss