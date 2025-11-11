Detenido en Alemania un hombre que pedía donativos para financiar atentados a políticos

Berlín, 11 nov (EFE).- Un individuo que había creado en internet una «lista de la muerte» de políticos y pedía donativos para pagar recompensas a quien acabase con ellos ha sido detenido en la ciudad alemana de Dortmund (oeste), según comunicó este martes la Fiscalía General del Estado.

Contra el hombre, con doble nacionalidad alemana y polaca, pesa la sospecha de que ha incurrido en los cargos de financiación del terrorismo, instrucción para cometer un acto violento peligroso para el Estado y difusión peligrosa de datos personales.

El individuo, identificado como Martin S., fue detenido el lunes por la noche por agentes de la Oficina Criminal de Investigaciones y por las fuerzas especiales de la Policía Federal.

Según la Fiscalía, a más tardar a partir de junio de 2025 comenzó a llamar en la red oscura, también conocida como ‘darknet’, a que se cometieran atentados contra determinados políticos, cargos electos y personas de la vida pública alemana.

Para ello, publicó anónimamente en una plataforma listas con nombres de objetivos, datos confidenciales de las potenciales víctimas, supuestas condenas a muerte pronunciadas por él mismo, así como instrucciones para la fabricación de explosivos.

Además, pedía donativos en criptomonedas con el objetivo de poder ofrecer determinadas sumas como recompensa a quien acabara con una de las víctimas.

El sospechoso comparecerá este martes ante el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia, que decidirá sobre su ingreso en prisión preventiva. EFE

cph/cae/ah