Detenido en Alemania un presunto miembro de Hamás bajo sospecha de terrorismo

1 minuto

Berlín, 24 ene (EFE).- Un hombre acusado de pertenecer al grupo islamista palestino Hamás fue detenido anoche en el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo a su llegada desde Beirut bajo sospecha de terrorismo y de haber adquirido munición para cometer atentados en Europa, según informó este sábado la Fiscalía General alemana.

Se trata de Mohammad S., de 36 años y nacido en Líbano, y al que se acusa, según detalla la orden de detención, de pertenecer a la organización terrorista Hamás y de haber adquirido en agosto pasado y en coordinación con otro detenido, Abel Al G., que está siendo procesado por separado, 300 proyectiles de munición con el fin de preparar atentados mortales contra instalación israelíes o judías en Alemania y Europa.

La detención fue ordenada por la Fiscalía Federal en base a una orden de detención dictada por el juez de instrucción del Tribunal Supremo y fue llevada a cabo por agentes de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) y la policía alemana.

El acusado comparecerá este sábado ante el juez de instrucción del Supremo quien decidirá sobre su ingreso en prisión preventiva.

En relación con este mismo caso, en octubre pasado, las autoridades alemanas detuvieron a tres presuntos miembros de Hamás, de entre 36 y 44 años.

Los fuerzas de seguridad detuvieron a los tres sospechosos cuando se encontraban en Berlín donde había acordado un encuentro para recibir armas.

Los agentes se incautaron de una pistola, un fusil y abundante munición. EFE

egw/jgb