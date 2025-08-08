Detenido en Armenia el exdirector de la filial de Gazprom en la república caucásica
Tiflis, 8 ago (EFE).- Las fuerzas de seguridad armenias han detenido por corrupción al exdirector de la filial del consorcio gasístico ruso Gazprom en el país caucásico, Vardán Arutiunián, informaron este viernes medios locales.
Las agencia armenias, citando al Comité de Anticorrupción, precisaron que el empresario, detenido anoche, estaba acusado de «participar ilegalmente en actividades empresariales, prácticas anticompetitivas y blanqueo de capitales».
Arutiunián, nacido en 1975, dirigió Gazprom en la república de Armenia entre 2014 y 2016, empresa en la que trabajaba desde el año 2000.
Aquel mismo año fue nombrado director del Comité de Ingresos del Estado de Armenia hasta que dimitió en 2018 coincidiendo con la llegada al poder del actual primer ministro, Nikol Pashinián.
En 2017 ya comenzaron a circular rumores sobre supuestos conflictos de intereses entre su cargo público y su paso por la gasística rusa.
El gobierno de Pashinián arremetió este año contra sus opositores y e impulsó un proceso de nacionalización de la Red Eléctrica de Armenia, empresa propiedad de un empresario multimillonario prorruso, Samvel Karapetián, contra quien también se inició un proceso.
Hoy mismo Pashinián se encuentra en Estados Unidos, donde con mediación del presidente estadounidense, Donald Trump, firmará un histórico acuerdo de paz con el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev.EFE
