Detenido en Atenas un hombre acusado de espiar para Irán una base de EEUU en Creta/Grecia

2 minutos

Atenas, 3 mar (EFE).- La Policía griega ha detenido a un hombre de nacionalidad georgiana sospechoso de espiar para Irán en la isla de Creta, en el extremo sureste del mar Mediterráneo, la base militar estadounidense de Souda, informó este martes la prensa local.

El diario Efsyn, que cita fuentes anónimas de los servicios de inteligencia helénicos (EYP), señala que el hombre se alojaba desde el pasado 10 de febrero en un hotel frente a la base naval y seis días más tarde pidió cambiarse a otra habitación, desde la que hay una mejor vista sobre la base.

Las primeras investigaciones indican que el detenido «tenía comunicación directa con interlocutores en Irán», señala el diario.

En su teléfono móvil fue hallado un programa encriptado de alto rendimiento y un gran cantidad de material digital incriminatorio.

Concretamente, había hecho fotos de la base y grabaciones de los movimientos del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, que antes de ser desplegado al Mediterráneo Oriental, frente a la costa de Israel, se encontraba anclado en la bahía de Souda, según el portal News247.

El hombre llegó a Atenas a comienzos de febrero, procedente de Düsseldorf, Alemania, y unos días después, tomó otro vuelo a Creta, donde se instaló en un hotel frente a la base militar.

Fue detenido por las autoridades griegas en Atenas, poco antes de que pudiera abandonar el país.

El hombre, de 36 años, alegó en los primeros interrogatorios que es simplemente un turista.

Se espera que este mismo martes sea llevado ante un fiscal en Atenas para prestar declaración.

El año pasado, un ciudadano de Azerbaiyán que había alquilado una habitación en exactamente el mismo hotel, fue detenido e imputado por espionaje. EFE

