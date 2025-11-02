Detenido en Berlín un hombre sospechoso de planear atentados terroristas

Berlín, 2 nov (EFE).- Un hombre fue detenido este domingo en Berlín bajo la sospecha de que planeaba cometer atentados terroristas con artefactos explosivos, para cuya fabricación había adquirido componentes que fueron hallados en su domicilio.

Un portavoz de la fiscalía general de Berlín, Michael Petzold, confirmó a EFE la noticia que había sido adelantada por el tabloide Bild y explicó que el sospechoso es un ciudadano sirio de 22 años. EFE

