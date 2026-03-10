The Swiss voice in the world since 1935
Detenido en Chipre por orden alemana presunto miembro de Hamás acusado de comprar munición

Berlín, 10 mar (EFE).- Un hombre acusado de pertenecer al grupo islamista palestino Hamás fue detenido en la tarde del viernes en el aeropuerto chipriota de Lárnaca a su llegada desde Líbano por orden de la Fiscalía General alemana bajo sospecha de terrorismo y en relación con la adquisición de munición para cometer atentados en Europa, informó este martes este organismo judicial.

Se trata de Kamel M., de 36 años y nacido en Líbano, y al que se acusa, según detalla la orden de detención europea dictada por el juez de instrucción del Tribunal Supremo alemán, de pertenecer a la organización terrorista Hamás y de haber hecho llegar en agosto del año pasado a Abel Al G. a través de Mohammad S., detenidos anteriormente, 300 proyectiles de munición.

Éste, a su vez, entregó la munición poco después a Mohammed A., también detenido, para su posterior transporte.

La adquisición de la munición tenía como objetivo preparar atentados mortales de Hamás contra instalaciones israelíes o judías en Alemania y Europa.

El domingo agentes de la Oficina Federal de Investigación Criminal (LKA) registraron el domicilio del Kamel M. en Berlín.

Tras su traslado a Alemania, el acusado será puesto a disposición del juez de instrucción del Tribunal Supremo, quien deberá decidir sobre su ingreso en prisión preventiva. EFE

