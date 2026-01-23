Detenido en España el supuesto jefe de una banda de traficantes de droga de Bélgica

Bruselas, 23 ene (EFE).- Un ciudadano belga de 26 años fue detenido en España el pasado diciembre por ser el supuesto jefe de una banda de traficantes de droga de Bélgica, según ha informado este viernes la Fiscalía de Lovaina en un comunicado recogido por la agencia de noticias Belga.

También fueron detenidas otras siete personas que supuestamente formaban parte de una banda de narcotraficantes que operaba principalmente en los distritos de las ciudades belgas de Lovaina y Limburgo, según la información facilitada por el Ministerio Público.

El ciudadano belga sospechoso de liderar la trama fue detenido en España el pasado 15 de diciembre en colaboración con la policía española, país en el que residía bajo una identidad falsa y al que se trasladó tras ser condenado a cinco años de prisión precisamente por tráfico de drogas.

«Actualmente está detenido en una prisión española esperando su traslado a Bélgica», señala la Fiscalía de Lovaina.

De forma paralela, el operativo policial en Bélgica realizó cuatro registros el pasado 16 de diciembre en los municipios de Aarschot, Boortmeerbeek, Gingelom y Hasselt -todos ellos situados al este de Bruselas- en los que las fuerzas del orden se incautaron de cuatro armas y tres vehículos, además de droga.

Una mujer y cuatro hombres fueron detenidos como consecuencia de dichos registros y para todos ellos se decretó prisión provisional. Posteriormente, esta situación pasó a otra de detención bajo vigilancia electrónica en el caso de la mujer y tres de los hombres, mientras que el quinto sospechoso permanece en prisión.

Finalmente, la policía belga ha efectuado otras dos operaciones a mediados de este mes de enero en las ciudades de Tirlemont y Heverlee – también al este de Bruselas – en las que fueron detenidos otros dos hombres vinculados a la misma banda de narcotraficantes. EFE

