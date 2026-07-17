Detenido en España un salvadoreño condenado por agresión sexual a una niña en su país

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Bilbao (España), 17 jul (EFE).- La Policía española ha detenido a un ciudadano salvadoreño de 32 años que había sido condenado a doce años y seis meses de cárcel en su país por agredir sexualmente a una niña de seis y era buscado por la Interpol.

El hombre, que se encontraba en España como solicitante de asilo y refugio, quedó luego en libertad provisional con medidas cautelares mientras se sustancia el procedimiento de extradición a su país, informaron este viernes las fuerzas de seguridad.

El fugitivo, que fue apresado en el municipio de Abanto-Zierbena (norte español), se encargaba de cuidar de la hija de la mujer que era su pareja sentimental en 2015 en el municipio salvadoreño de Libertad y de manera reiterada agredió sexualmente a la menor, según la sentencia. Además, la amenazaba con causar daño a su madre y a su hermano.

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla (El Salvador) lo condenó por estos hechos, la Interpol tramitó una orden internacional de búsqueda y alertó a la Policía española de la posible presencia del prófugo en la provincia de Vizcaya, donde finalmente fue detenido. EFE

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