Detenido en Hong Kong un hombre por tratar de secuestrar un autobús y causar un accidente

Hong Kong, 28 feb (EFE).- La policía de Hong Kong detuvo el viernes a un hombre de 28 años en el distrito de North Point tras irrumpir en un autobús de la compañía Citybus, hacerse con el puesto del conductor y provocar una colisión durante la hora punta de la tarde, informó hoy el diario South China Morning Post.

El incidente se produjo hacia las 18.00 horas (10.00 GMT), cuando el individuo, de apellido Miao y originario de China continental, utilizó un martillo de emergencia para romper una ventanilla trasera del vehículo de la ruta 116 y acceder desde allí a la cabina.

El autobús se desplazó marcha atrás e impactó contra otro de la empresa Kowloon Motor Bus, que circulaba por King’s Road, a la altura de Power Street.

El chófer, de 54 años, explicó que detuvo el servicio y ordenó a los pasajeros descender al detectar los daños, momento que el sospechoso aprovechó para correr hacia el volante y soltar el freno de mano. No se registraron heridos, aunque los dos vehículos sufrieron desperfectos.

El arrestado, que presentaba cortes en las manos y un comportamiento desorientado, fue finalmente reducido por agentes frente a una sucursal bancaria cercana tras intentar huir a pie. Durante la detención afirmó padecer sida, por lo que tanto él como el conductor fueron trasladados al Hospital de Distrito Este para observación.

La policía investiga los hechos como un caso de daños criminales y conducción sin licencia ni seguro, y ha presentado cuatro cargos, entre ellos la toma de un vehículo sin consentimiento del propietario.

En Hong Kong, los infractores con trastornos mentales son enviados, por orden judicial y bajo la Ordenanza de salud mental, a centros especializados para evaluación y tratamiento, en coordinación con el Departamento de Servicios Correccionales y la Autoridad Hospitalaria.

Expertos señalan que episodios violentos como este son poco habituales y que el Gobierno ha reforzado los programas de detección precoz y apoyo comunitario para prevenir recaídas y reducir la estigmatización. EFE

