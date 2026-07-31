Detenido en Indonesia un piloto de Malasia con 70.000 pastillas de éxtasis en su maleta

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Bangkok, 31 jul (EFE).- Un piloto de Malasia fue detenido esta semana en el aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, que sirve a Yakarta, después de que agentes de seguridad hallasen más de 70.000 pastillas de éxtasis y un paquete con metanfetaminas en su maleta, informaron este viernes medios oficiales de Indonesia y Kuala Lumpur.

El hombre, de 39 años de edad, aterrizó el martes en Yakarta procedente de Kuala Lumpur en un vuelo comercial de la aerolínea estatal Malaysia Airlines, tras lo cual fue detenido durante un control de seguridad, explicó la agencia pública indonesia Antara.

«Los funcionarios de aduanas encontraron un objeto sospechoso en el equipaje de MSBO (iniciales del piloto). Una inspección más detallada descubrió 14 paquetes grandes de éxtasis y un paquete de metanfetamina», dice el texto, que cita un informe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Indonesia (Bareskrim).

En total, el detenido planeaba introducir 25 kilogramos de drogas, detalla Antara.

Según las autoridades indonesias, el piloto recibió un pago de 50.000 ringgits malasios (unos 12.200 dólares estadounidenses) para esta operación, la cual sería la tercera en completar después de haber transportado drogas al estado malasio de Sabah en una primera misión y otros siete kilogramos de metanfetamina a Yakarta en una segunda ocasión.

«Un análisis de orina también demostró que MSBO había consumido drogas, detectándose restos de éxtasis y metanfetamina», prosigue Antara, que recuerda que el acusado se enfrenta a severas penas en Indonesia.

El archipiélago tiene draconianas leyes antinarcóticos que incluyen castigos como cadena perpetua y pena de muerte para los detenidos en los casos más graves.

La aerolínea se reserva sus comentarios sobre este caso, al tiempo que «brindará su total colaboración a las autoridades», informó la agencia pública malasia Bernama, citando un comunicado enviado por Malaysia Airlines.

«Malaysia Airlines desea reiterar que no tolera ningún tipo de conducta indebida y que actualmente está llevando a cabo una revisión interna sobre el asunto», señala el escrito.

Se estima en 14 millones de ringgits (3,4 millones de dólares) el valor aproximado de las drogas incautadas en Indonesia. EFE

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