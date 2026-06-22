Detenido en Japón un supuesto alto cargo de una red de estafas y trata con sede en Camboya

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Tokio, 22 jun (EFE).- La Policía de Japón detuvo a un supuesto alto cargo del conglomerado con sede en Camboya Prince Group, acusado por Estados Unidos de encabezar una de las mayores redes de fraude digital y trata de personas del Sudeste Asiático, afirmaron este lunes medios locales.

El detenido, identificado como Hu Shi, es un ciudadano chipriota de 44 años nacido en China y, según la agencia de noticias japonesa Kyodo, fue arrestado el 14 de junio por presentar una notificación fraudulenta de cambio de domicilio.

Además, las autoridades detuvieron también a dos ciudadanos chinos, de 31 y 36 años y que trabajan para una empresa en Tokio, bajo sospecha de haber falsificado el registro de residencia de Hu. Ambos negaron los cargos, tal y como recoge la cadena de televisión NHK.

En octubre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció, junto a Reino Unido, sanciones a más de 140 personas «dentro de la organización criminal transnacional» Prince Group, a la que acusaba de realizar estafas de inversión digitales «dirigidas a estadounidenses y personas de todo el mundo», con pérdidas de más de 16.000 millones de dólares (cerca de 14.000 millones de euros).

El líder del conglomerado, el magnate Chen Zhi, fue detenido por el Gobierno camboyano en enero y extraditado a China. También le despojaron de su nacionalidad camboyana. Después, el Gobierno camboyano congeló las ventas de propiedades inmobiliarias de Prince Group. EFE

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