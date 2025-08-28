The Swiss voice in the world since 1935

Detenido en Portugal acusado de violar a una extranjera con quien se citó telemáticamente

Lisboa, 28 ago (EFE).- La Policía portuguesa informó este jueves de la detención de un ciudadano portugués de 26 años que es sospechoso de haber violado a una ciudadana extranjera de 21 años en el municipio de Sintra, ubicado en el área metropolitana de Lisboa.

La Policía Judicial (PJ) precisó en un comunicado que la agresión tuvo lugar el pasado 25 de agosto, después de que el sospechoso y la víctima acordaran encontrarse en persona a través de una aplicación telemática de citas.

Una vez se encontraron, el agresor llevó a la víctima en su coche hacia un estacionamiento público cercano, donde la violó tras amenazarla con un arma blanca, según la nota.

La investigación les llevó a identificar al sospechoso y a realizar un registro domiciliario, donde encontraron el arma usada durante el delito.

El detenido será presentado próximamente ante una autoridad judicial para que se le apliquen las medidas cautelares adecuadas. EFE

