Detenido en Portugal el sospechoso de haber matado a un hombre en Brasil hace un año

1 minuto

Lisboa, 22 dic (EFE).- La Policía de Portugal informó este lunes de la detención de un ciudadano extranjero de 33 años buscado en Brasil por ser sospechoso de haber matado a un hombre en la ciudad brasileña de Curitiba en diciembre de 2024.

La Policía Judicial (PJ) precisó en un comunicado que cumplió con una orden de detención internacional emitida por Interpol a petición de las autoridades judiciales brasileñas.

El homicidio tuvo lugar en la noche del 20 de diciembre de 2024 frente a un establecimiento comercial de distribución de bebidas en Curitiba, donde la víctima «fue sorprendida por el sospechoso».

Con un arma de fuego, el sospechoso disparó varios tiros contra la la víctima, causándole la muerte, según la PJ.

Tras cometer el crimen, huyó a Portugal y se asentó en Oporto, en el norte de país, donde ha sido detenido.

Deberá ser presentado ante un tribunal portugués para que inicie el proceso de extradición. EFE

