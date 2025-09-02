Detenido en Portugal un hombre sospechoso de iniciar varios incendios en el norte

Lisboa, 2 sep (EFE).- La Policía portuguesa informó este martes de la detención de un hombre de 55 años que es sospechoso de haber iniciado varios fuegos el pasado 19 de agosto en el municipio de Maia, en el norte del país.

La Policía Judicial (PJ) explicó en un comunicado que el hombre es sospechoso de haber cometido «por lo menos» tres delitos de incendio forestal en la localidad de Folgosa en la madrugada del 19 de agosto.

El detenido es un residente en el área y habría iniciado los fuegos con llama directa en una zona urbano-forestal, «creando peligro para una mancha forestal significativa, así como a varias edificaciones», principalmente industriales y de viviendas, según la nota.

Tras provocar el primer incendio en Folgosa, el sospechoso se habría quedado en el lugar para iniciar nuevos fuegos cuando se fueron los bomberos.

La PJ explicó que el hombre tiene antecedentes por este mismo tipo de delito y que será presentado ante una autoridad judicial para que establezca las medidas cautelares necesarias.

Portugal acumula más de 254.000 hectáreas quemadas en lo que va de año, según cifras del Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF), en un verano que ha incluido uno de los mayores fuegos de su historia, en la zona de Arganil, donde ardieron más de 64.400 hectáreas.

La ola de incendios de las últimas semanas ha dejado cuatro víctimas mortales en el país y decenas de detenidos por crímenes de incendio forestal. EFE

