The Swiss voice in the world since 1935

Detenido en Portugal un hombre sospechoso de iniciar varios incendios en el norte

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 2 sep (EFE).- La Policía portuguesa informó este martes de la detención de un hombre de 55 años que es sospechoso de haber iniciado varios fuegos el pasado 19 de agosto en el municipio de Maia, en el norte del país.

La Policía Judicial (PJ) explicó en un comunicado que el hombre es sospechoso de haber cometido «por lo menos» tres delitos de incendio forestal en la localidad de Folgosa en la madrugada del 19 de agosto.

El detenido es un residente en el área y habría iniciado los fuegos con llama directa en una zona urbano-forestal, «creando peligro para una mancha forestal significativa, así como a varias edificaciones», principalmente industriales y de viviendas, según la nota.

Tras provocar el primer incendio en Folgosa, el sospechoso se habría quedado en el lugar para iniciar nuevos fuegos cuando se fueron los bomberos.

La PJ explicó que el hombre tiene antecedentes por este mismo tipo de delito y que será presentado ante una autoridad judicial para que establezca las medidas cautelares necesarias.

Portugal acumula más de 254.000 hectáreas quemadas en lo que va de año, según cifras del Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF), en un verano que ha incluido uno de los mayores fuegos de su historia, en la zona de Arganil, donde ardieron más de 64.400 hectáreas.

La ola de incendios de las últimas semanas ha dejado cuatro víctimas mortales en el país y decenas de detenidos por crímenes de incendio forestal. EFE

cch/cc

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR