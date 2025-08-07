The Swiss voice in the world since 1935

Detenido en Portugal un sospechoso de haber abusado sexualmente de dos menores en Brasil

Lisboa, 7 ago (EFE).- La Policía portuguesa informó este jueves de la detención en el Algarve (sur del país) de un hombre de 37 años buscado en Brasil por ser sospechoso de haber abusado sexualmente de dos menores de edad en varias ocasiones.

La Policía Judicial (PJ) explicó en un comunicado que el arresto tuvo lugar este lunes en cumplimiento de una orden de detención internacional emitida por las autoridades judiciales brasileñas en julio.

El cuerpo policial precisó que es sospechoso de haber abusado junto con otros hombres, «de forma deliberada y consciente» y en varias ocasiones de dos menores de edad entre 2016 y 2019 en la región de Río de Janeiro.

Por estos hechos podría afrontar una pena de cárcel de 15 años, según sus datos.

El sospechoso se encontraba en Portugal desde hacía cinco años y residía y ejercía su actividad profesional en el municipio de Lagos (Algarve).

Fue presentado ante un tribunal, que dictaminó que sea sometido a prisión preventiva mientras avanza su proceso de extradición. EFE

