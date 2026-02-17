Detenido en San Petersburgo el jefe del Comité Contrataciones Públicas por abuso de poder

1 minuto

Moscú, 17 feb (EFE).- Las fuerzas de seguridad rusas detuvieron este martes al jefe del Comité de Contrataciones Públicas de San Petersburgo, Denis Tolstij, acusado de abuso de poder, informó el Comité de Instrucción ruso.

Tolstij fue detenido en el aeropuerto de Púlkovo, cuando intentaba abandonar la ciudad, según la nota oficial.

De acuerdo con los investigadores, los funcionarios del Comité otorgaron ventajas ilegales a ciertos participantes en licitaciones públicas durante 2024.

Las autoridades abrieron un caso penal por abuso de poder por parte de un grupo de personas mediante conspiración previa.

Tolstij encabezó el Comité de Contrataciones de la segunda ciudad rusa en noviembre de 2024, pero ya desde 2022 ejercía de jefe en funciones. EFE

