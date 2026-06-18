Detenido en Toronto un segundo sospechoso por el tiroteo contra el consulado de EE.UU.

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Toronto (Canadá), 18 jun (EFE).- La Policía canadiense detuvo a un joven de 19 años buscado por su presunta participación en el tiroteo contra el consulado de Estados Unidos en Toronto, un caso que las autoridades vinculan con una red de tiradores a sueldo investigada también por ataques contra sinagogas, negocios y viviendas en el área metropolitana de la ciudad.

El detenido, identificado como Zara Jabbi, se entregó el miércoles en el aeropuerto internacional Pearson de Toronto, según fuentes policiales citadas por medios canadienses.

El ataque contra el consulado estadounidense, que no causó heridos, se produjo el pasado 10 de marzo cuando dos individuos dispararon varias veces contra el edificio diplomático antes de huir.

Jabbi es el segundo detenido por el ataque al consulado. La Policía de Toronto y la Policía Montada de Canadá ya habían arrestado el 11 de junio a Sheldon Tracey-Stewart, de 18 años, también acusado en relación con el tiroteo.

La Policía Montada y el Equipo Integrado de Seguridad Nacional de Canadá están realizando una investigación paralela porque tratan el ataque como un incidente de seguridad nacional.

El caso está además conectado con una operación policial realizada la pasada semana en Toronto, durante la cual murió el agente Marc Pinizzotto, de 43 años, durante un registro vinculado a la investigación de una serie de tiroteos en la ciudad, incluidos ataques contra sinagogas y contra el consulado estadounidense.

Otro joven, Nicholas Bennett, de 19 años, fue acusado de asesinato en primer grado por la muerte del agente, aunque no ha sido imputado por el ataque contra el consulado.

La secretaria de Estado contra el Crimen, Ruby Sahota, afirmó el miércoles en el Parlamento canadiense que los autores de recientes ataques contra sinagogas en Toronto fueron «contratados por una entidad extranjera».

La Policía de Toronto, sin embargo, ha indicado que sigue investigando quién está financiando los ataques.

Las declaraciones de Sahota se producen después de que las autoridades federales de Estados Unidos acusarán formalmente en mayo a Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi, de 32 años, de ocho cargos relacionados con terrorismo.

Según documentos judiciales estadounidenses, Al-Saadi habría reivindicado en conversaciones interceptadas la planificación del tiroteo contra el consulado de Estados Unidos en Toronto y de otro ataque contra una sinagoga en Canadá.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Al-Saadi era comandante de la milicia chií iraquí Kataib Hizbulá y colaborador de la Guardia Revolucionaria iraní.

Las autoridades canadienses han señalado que dos armas incautadas durante los registros de la semana pasada podrían estar relacionados con al menos 27 tiroteos en Toronto. EFE

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