Detenido hombre que intentó huir a Colombia tras presunto homicidio en La Vega el martes

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Santo Domingo, 27 mar (EFE).- La Policía Nacional arrestó a Jenderson Rafael Marcelo López, quien había salido del país rumbo a Colombia y era buscado por las autoridades judiciales por presunto homicidio, así como por herir a otro ciudadano con una arma de fuego en un hecho ocurrido este martes en el sector Jumunucú (La Vega).

Tras cometer el crimen el imputado salió de República Dominicana rumbo a Colombia, con Brasil como destino final, en un intento de evadir la persecución de la justicia dominicana, informó la autoridad policial este viernes en un comunicado.

Por ello, la Policía, a través de la Interpol en Santo Domingo, activó «de inmediato» los protocolos de cooperación policial internacional, lo que permitió dar seguimiento a la ruta de fuga del presunto homicida y «gestionar su no admisión», debido a los delitos que se le imputan.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo los mecanismos de persecución y cooperación internacional, a fin de garantizar que toda persona vinculada a hechos criminales sea localizada, arrestada y puesta a disposición del Ministerio Público. EFE

pma