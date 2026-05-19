Detenido Jonathan Andic por la muerte de su padre, Isak Andic, el fundador de Mango

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Barcelona, 19 may (EFE).- Los Mossos d’Esquadra (policía autonómica catalana) detuvieron este martes a Jonathan Andic, hijo de Isak Andic, fundador de la multinacional de moda española Mango, y lo llevaron a declarar ante un juzgado de Martorell (Barcelona, noreste de España) como investigado por la muerte de su padre, quien falleció tras caer por un precipicio en la montaña de Montserrat en diciembre de 2024.

Según informaron a EFE fuentes cercanas al caso, la policía detuvo a Andic tras más de un año de investigaciones sobre las circunstancias en que falleció su padre, y ahora el investigado está a la espera de comparecer ante la jueza que lleva el caso.

Un portavoz autorizado de la familia insistió en que la colaboración de Jonathan Andic con las autoridades en el marco de las diligencias por la muerte de su padre «ha sido y será máxima». EFE

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