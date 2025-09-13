The Swiss voice in the world since 1935

Detenido otro alcalde socialdemócrata en Estambul bajo acusaciones de corrupción

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Estambul, 13 sep (EFE).- Un alcalde socialdemócrata de un distrito de Estambul ha sido detenido este sábado bajo acusaciones de corrupción, con lo que son ya 19 los regidores del principal partido de la oposición que están acusados en todo el país en lo que esa formación denuncia es un ataque judicial del Gobierno islamista.

La Fiscalía de Estambul informó de que ha ordenado la detención de Hasan Mutlu, alcalde del Bayrampasa, un distrito con unos 270.000 habitantes, y de otras 47 personas por supuestos delitos de malversación de fondos, recibir y entregar sobornos y amaño de licitaciones, informa el diario turco Cumhuriyet.

Los agentes registraron 72 viviendas y negocios, agrega el citado diario.

Con Mutlu son ya 12 los alcaldes de distrito de Estambul detenidos desde el año pasado, entre ellos el primer edil de la metrópolis, Ekrem Imamoglu, que se perfilaba como el candidato con más opciones para derrotar en las urnas al presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, que lleva más de dos décadas en el poder.

En todo el país son 19 los regidores socialdemócratas detenidos por acusaciones de corrupción, en una oleada de investigaciones que el partido considera una maniobra política para erosionar a la oposición.

Imamoglu lleva en prisión desde el pasado marzo bajo las mismas acusaciones, al tiempo que la Fiscalía ha abierta numerosos casos de diversa índole contra él, incluido insultos a funcionarios o falsificación de su título universitario.

Ayer mismo se celebró la primera sesión del juicio contra Imamoglu, suspendido del cargo, por supuesta falsedad documental en la obtención de su diploma universitario en 1994.

El lunes se abre juicio contra la cúpula del CHP por supuesta compra de votos en su congreso nacional de 2023, en el que salió elegido el actual presidente de la formación, Özgür Özel.

Los analistas consideran posible que la Fiscalía pida destituir a la cúpula y nombrar un interventor para dirigir el partido, al igual que hizo la semana pasada un juzgado en un caso idéntico contra la rama del CHP en Estambul. EFE

iut/as/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR