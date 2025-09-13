Detenido otro alcalde socialdemócrata en Estambul bajo acusaciones de corrupción

2 minutos

Estambul, 13 sep (EFE).- Un alcalde socialdemócrata de un distrito de Estambul ha sido detenido este sábado bajo acusaciones de corrupción, con lo que son ya 19 los regidores del principal partido de la oposición que están acusados en todo el país en lo que esa formación denuncia es un ataque judicial del Gobierno islamista.

La Fiscalía de Estambul informó de que ha ordenado la detención de Hasan Mutlu, alcalde del Bayrampasa, un distrito con unos 270.000 habitantes, y de otras 47 personas por supuestos delitos de malversación de fondos, recibir y entregar sobornos y amaño de licitaciones, informa el diario turco Cumhuriyet.

Los agentes registraron 72 viviendas y negocios, agrega el citado diario.

Con Mutlu son ya 12 los alcaldes de distrito de Estambul detenidos desde el año pasado, entre ellos el primer edil de la metrópolis, Ekrem Imamoglu, que se perfilaba como el candidato con más opciones para derrotar en las urnas al presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, que lleva más de dos décadas en el poder.

En todo el país son 19 los regidores socialdemócratas detenidos por acusaciones de corrupción, en una oleada de investigaciones que el partido considera una maniobra política para erosionar a la oposición.

Imamoglu lleva en prisión desde el pasado marzo bajo las mismas acusaciones, al tiempo que la Fiscalía ha abierta numerosos casos de diversa índole contra él, incluido insultos a funcionarios o falsificación de su título universitario.

Ayer mismo se celebró la primera sesión del juicio contra Imamoglu, suspendido del cargo, por supuesta falsedad documental en la obtención de su diploma universitario en 1994.

El lunes se abre juicio contra la cúpula del CHP por supuesta compra de votos en su congreso nacional de 2023, en el que salió elegido el actual presidente de la formación, Özgür Özel.

Los analistas consideran posible que la Fiscalía pida destituir a la cúpula y nombrar un interventor para dirigir el partido, al igual que hizo la semana pasada un juzgado en un caso idéntico contra la rama del CHP en Estambul. EFE

iut/as/alf