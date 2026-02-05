Detenido por espionaje un alto cargo del ejército griego con acceso a secretos de la OTAN

Atenas, 5 feb (EFE).- Un oficial de las Fuerzas Armadas griegas, con acceso a información clasificada de la OTAN, fue detenido este jueves, acusado de espionaje por supuestamente haber filtrado información clasificada a terceros, presuntamente a China.

«La detención se llevó a cabo en una zona militar, en cooperación y coordinación con otros servicios estatales», precisó el Estado Mayor heleno en un comunicado en el que anunció el arresto sin hacer referencia a un país concreto.

La nota explica que se procedió a la detención después de constatarse «claros indicios de la comisión de actos delictivos conforme al Código Penal Militar, concretamente la recopilación y transmisión de información secreta de importancia militar a terceros, con riesgo de perjudicar los intereses nacionales».

Según el diario griego Kathimerini, que cita «fuentes militares», el oficial de alto rango, que estaba situado en un cargo de alto nivel en un departamento vinculado a comunicaciones y medios electrónicos, habría utilizado un software especial para canalizar información clasificada a China.

El hombre, al que el rotativo describe como un «experimentado oficial de 50 años», era comandante de una unidad con acceso a información clasificada de la OTAN y de varias ramas de las Fuerzas Armadas griegas, especialmente de la Fuerza Aérea.

Contactado por EFE en Atenas, un portavoz del Estado Mayor griego declinó confirmar o desmentir si el destinatario final de la información era China, como afirman los medios locales, y se limitó a señalar «que no se puede dar más información aparte de la ya dada debido a la máxima importancia del caso».

Los movimientos del oficial, que según el portal Newsit, es un coronel de la Fuerza Aérea, habían estado bajo vigilancia durante meses por las autoridades militares competentes y el Servicio de Inteligencia Nacional (EYP).

Su detención se decidió cuando se descrubrió que había reunido una gran cantidad de información que estaba a punto de filtrar.

Esta información clasificada incluía planes operativos y movimientos de medios y personal, según Kathimerini.

Los primeros indicios de la investigación apuntan además a que el oficial habría intentado reclutar a otras personas con el mismo fin, aunque aún no está claro si consiguió crear una red de espionaje. EFE

