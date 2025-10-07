Detenido un exdiputado del partido de Erdogan tras denunciar corrupción en la formación

Ankara, 7 oct (EFE).- Un antiguo diputado del partido islamista AKP, dirigido por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha sido detenido este martes un día después de haber denunciado prácticas corruptas y tratos de favor, acusado de haber insultado al jefe del Estado.

Hüseyin Kocabıyık, que fue expulsado del partido el pasado marzo tras criticar a Erdogan, anunció hoy en redes sociales que ha sido detenido, mientras que el diario Cumhuriyet ha informado de que la Fiscalía ha lanzado una investigación contra él por supuestos insultos al presidente de la República.

Kocabıyık ofreció ayer una entrevista a Cumhuriyet, crítico con el Gobierno, en el que aseguraba que el AKP «reparte algo a todo el mundo».

El antiguo diputado aseguraba en esa charla que su esposa fue nombrada gobernadora de una provincia, pero que luego fue destituida porque él se opuso a «ciertas cosas».

«Así es como funciona el sistema. Por eso la gente se queda callada», afirmaba en la entrevista.

Kocabıyık subió el pasado 19 de marzo un mensaje a las redes sociales denunciando el arresto del alcalde socialdemócrata de Estambul, Ekrem İmamoglu, e interpelando a Erdogan.

«¿Era este el futuro por el que luchamos? ¿Luchamos en los tribunales durante años por esto? ¡De hecho, has dado un golpe de Estado contra ti mismo sin darte cuenta!».

Tres días después, Kocabıyık fue convocado por el comité disciplinario del AKP, que gobierna Turquía desde 2002, y el 26 de marzo fue expulsado del partido.EFE

