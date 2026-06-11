Detenido un exministro de Defensa en R. Centroafricana por una supuesta intentona golpista

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Bangui, 11 jun (EFE).- El exministro de Defensa Joseph Yaketé y actual asesor del presidente de la República Centroafricana (RCA), Faustin Archange Touadéra, fue detenido este jueves en relación con una supuesta intentona golpista, confirmaron a EFE su esposa y fuentes policiales.

Yaketé fue arrestado en su casa en la capital centroafricana, Bangui, donde está siendo interrogado por agentes de la Oficina Central de Represión del Bandolerismo (OCRB).

«Los comandos de la OCRB llegaron alrededor de las 04:00 de la mañana (03:00 GMT) para arrestarlo en su domicilio, y sólo después nos informaron que se trataba de un complot golpista, cuyos detalles aún se desconocen», declaró a EFE la esposa del detenido, Joséphine Yaketé.

«La Policía aún no nos ha proporcionado ninguna prueba concreta, pero esto es simplemente acoso», añadió la esposa.

Una fuente policial, bajo condición de anonimato, también confirmó a EFE la detención del exministro.

«Tenemos información que indica que un grupo de individuos está preparando un golpe de Estado para derrocar a las instituciones de la República. Con base en información proporcionada por el Servicio General de Inteligencia, hemos efectuado arrestos, incluyendo el de Joseph Yaketé, en relación con este complot golpista», señaló.

«Se le presume inocente, y el fiscal dictará sentencia en este caso cuando llegue el momento. No creo que sea, ni vaya a ser, el único implicado en esta situación», agregó la fuente policial.

Yaketé, de 65 años, fue el primer ministro de Defensa de Touadéra, en el poder desde 2016.

Candidato en las elecciones presidenciales del 30 de diciembre de 2015, se unió al bando de Touadéra en la segunda vuelta de los comicios, celebrados el 14 de febrero de 2016 y en los que el presidente resultó ganador.

Actualmente, el exministro de Defensa era consejero del jefe de Estado.

Durante varias semanas, Bangui se ha visto sacudida por las sospechas de un golpe de Estado dirigidas contra personas cercanas al presidente.

Otros dos asesores del mandatario (Sany Yalo, uno de los financiadores de la campaña de Touadéra, y Pascal Bida Koyagbelé) fueron interrogados por la Fiscalía en relación con el intento golpista.

Según fuentes de seguridad, las residencias de varios oficiales de alto rango del Ejército fueron registradas en relación con la intentona.

La RCA sufre violencia sistémica desde finales de 2012, cuando una coalición de grupos rebeldes de mayoría musulmana -los Séléka- tomó Bangui y derrocó al expresidente François Bozizé, tras diez años de gobierno (2003-2013), lo que supuso el comienzo de una guerra civil.

Desde entonces, el país vive un conflicto interno intermitente que ha causado miles de muertos y cientos de miles de desplazados.

Pese a varios acuerdos de paz y procesos de diálogo con grupos armados, la violencia no ha desaparecido por completo y la seguridad continúa dependiendo del apoyo internacional a través de la misión de la ONU en el país (Minusca) y acuerdos con Rusia y Ruanda. EFE

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