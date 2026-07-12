Detenido un hombre de 28 años en relación con el asesinato de una exdiputada británica

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(Actualiza con más datos de la investigación)

Londres, 12 jul (EFE).- Un hombre de 28 años ha sido detenido en South Yorkshire, en el norte de Inglaterra, como sospechoso del asesinato de la exdiputada británica de derechas Ann Widdecombe en su domicilio del condado inglés de Devon, informó hoy la Policía.

Widdecombe, antigua secretaria de Estado conservadora de Prisiones, fue hallada muerta el jueves en su casa del pueblo de Haytor, en Devon, y, según las fuerzas del orden, había sufrido heridas muy graves, sin precisar nada más.

El detenido de 28 años, cuya identidad no ha sido facilitada, es un ciudadano británico de raza blanca, que permanece bajo custodia policial tras ser arrestado en un domicilio en South Yorkshire, a unos 430 kilómetros de la propiedad de Widdecombe.

«Contamos con el apoyo de la unidad de lucha contra el terrorismo del noreste (Counter Terrorism Policing North East) y de la policía de South Yorkshire, que llevó a cabo la detención en nombre de la policía de Devon y Cornwall», indicó un comunicado de la Policía de estos dos últimos condados del suroeste de Inglaterra.

«Por el momento, no hay indicios que sugieran que se trate de un incidente relacionado con el terrorismo y, como cuerpo policial, mantenemos la dirección de la investigación. Se trata de una investigación activa y en curso», precisó la fuerza.

En una declaración posterior a los medios en Exeter (suroeste inglés), el subcomisario de la Policía de Devon y Cornualles, Matt Longman, dijo -al hablar sobre la marcha de la investigación- que no buscan a ninguna otra persona en relación con el asesinato y que no hay indicios de que el crimen tuviera una motivación política.

El sospechoso del asesinato, indicó, fue arrestado sobre las 09:00 hora local (08:00 GMT) de ayer sábado en un domicilio de la localidad de Rotherham, South Yorkshire.

«La familia de Widdecombe ha sido informada de los avances» de la pesquisa, informó Longman, y agregó que los detectives tratan de establecer el móvil del crimen.

El subcomisario señaló que habrá una mayor presencia policial en Hayter en las próximas semanas para dar tranquilidad a la comunidad.

«No obstante, quiero asegurarles que no disponemos de información que indique la existencia de una amenaza mayor para la población en este momento», puntualizó.

Este arresto se produjo después de que otro hombre, de 26 años, fuera detenido el viernes en relación con el asesinato, pero horas después fue liberado y ya no forma parte de la investigación.

Widdecombe fue secretaria de Estado de Prisiones entre 1995 y 1997, bajo el Gobierno del entonces conservador John Major, pero posteriormente fue eurodiputada por el Partido del Brexit y, más tarde, portavoz del populista de derechas Reform UK.

También alcanzó fama fuera del ámbito político tras participar en programas populares como el concurso de baile ‘Strictly Come Dancing’. EFE

vg/agf