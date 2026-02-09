The Swiss voice in the world since 1935
Detenido un hombre en Italia por secuestrar y torturar a su pareja durante diez días

2 minutos

Roma, 9 feb (EFE).- La policía italiana detuvo este lunes en la ciudad de Sassari, en la isla de Cerdeña, a un hombre de 34 años acusado de secuestrar, torturar y violar a su pareja, de 25 años, a la que mantuvo retenida en una vivienda durante diez días.

La alerta la dio la madre de la víctima el pasado 6 de febrero cuando denunció ante los carabineros (policía militarizada italiana) que no lograba localizar a su hija, señalando que la joven podría encontrarse en el domicilio de su novio.

Los agentes tuvieron que acceder a la vivienda a través de una ventana utilizando una cesta de los bomberos, tras comprobar que los ocupantes se negaban a abrir la puerta pese a los reiterados intentos de contacto, explicaron los carabineros en un comunicado.

Una vez en el interior, localizaron a la joven «visiblemente conmocionada», con diversos moratones y que refería haber sido «repetidamente golpeada» durante diez días.

Durante el cautiverio, la mujer disponía de «poquísima comida» que el agresor, antes de entregársela, «tiraba al suelo escupiendo encima y pisoteándola».

La investigación permitió comprobar que la relación sentimental se había empezado a degradar desde hace tres meses, periodo en el que el detenido habría sometido a la mujer a continuas humillaciones, llegando incluso a apagarle cigarrillos en el antebrazo.

La víctima relató a la policía que fue amenazada varias veces con ser desfigurada con ácido e inducida a beber lejía y que en una ocasión, tras un intento fallido de fuga, el hombre le habría cortado el pelo con una maquinilla.

En su testimonio, también refirió haber sido obligada a ingerir «diversas cantidades de psicofármacos» y que, una vez aturdida, el agresor abusó de ella sexualmente a pesar de sus intentos por resistirse.

Tras ser rescatada, la joven fue trasladada al Hospital Santissima Annunziata, donde permanece ingresada y bajo la tutela de un centro de apoyo a víctimas de violencia de género.

El detenido mostró una actitud violenta durante su estancia en el cuartel de los carabineros, donde «entró en cólera» e intentó agredir a uno de los agentes con un extintor antes de ser inmovilizado.

El hombre ha sido trasladado a la cárcel de Bancali a petición de la Fiscalía de Sassari, que le acusa de secuestro, tortura, lesiones personales, maltratos y resistencia a la autoridad. EFE

