Detenido un hombre en Portugal por irrumpir en una mezquita con cuchillos y causar daños

Lisboa, 28 sep (EFE).- Un hombre fue detenido este domingo en Portugal tras supuestamente irrumpir en una mezquita en las afueras de Lisboa con dos cuchillos, amenazar a los religiosos que allí se encontraban y causar daños en el templo, según medios locales.

El sospechoso, un extranjero de 22 años, profirió amenazas de muerte y ocasionó daños significativos, como la destrucción de ventanas y otros objetos, en el interior de la mezquita, situada en Damaia, en la zona de Amadora, en la periferia lisboeta.

Uno de los responsables religiosos logró protegerse atrincherándose en un compartimento del edificio hasta la llegada de la policía, que recibió una alerta de que un individuo había entrado en el templo con armas blancas.

El detenido se encuentra ahora bajo la custodia del Comando Metropolitano de Lisboa y será presentado para un primer interrogatorio judicial bajo las sospechas de un delito de amenaza agravada y de daños cualificados. EFE

