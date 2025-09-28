The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Detenido un hombre en Portugal por irrumpir en una mezquita con cuchillos y causar daños

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 28 sep (EFE).- Un hombre fue detenido este domingo en Portugal tras supuestamente irrumpir en una mezquita en las afueras de Lisboa con dos cuchillos, amenazar a los religiosos que allí se encontraban y causar daños en el templo, según medios locales.

El sospechoso, un extranjero de 22 años, profirió amenazas de muerte y ocasionó daños significativos, como la destrucción de ventanas y otros objetos, en el interior de la mezquita, situada en Damaia, en la zona de Amadora, en la periferia lisboeta.

Uno de los responsables religiosos logró protegerse atrincherándose en un compartimento del edificio hasta la llegada de la policía, que recibió una alerta de que un individuo había entrado en el templo con armas blancas.

El detenido se encuentra ahora bajo la custodia del Comando Metropolitano de Lisboa y será presentado para un primer interrogatorio judicial bajo las sospechas de un delito de amenaza agravada y de daños cualificados. EFE

ssa/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR