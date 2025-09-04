The Swiss voice in the world since 1935

Detenido un joven árabe-israelí «leal» al Estado Islámico que planeaba atacar en Israel

1 minuto

Jerusalén, 4 sep (EFE).- La Policía de Israel arrestó este jueves a un joven de 25 años, residente en la ciudad de mayoría árabe de Baqa Al Gharbiya, por presuntamente haber jurado lealtad al grupo terrorista Estado Islámico (EI) y bajo la sospecha de estar planeando un ataque contra las fuerzas de seguridad israelíes.

«Este caso es un ejemplo de la creciente participación de algunos árabes-israelíes radicalizados en actividades terroristas, influenciados por los acontecimientos regionales», agregó la Policía.

Israel denomina «árabes israelíes» a los palestinos, con ciudadanía israelí, que constituyen más del 20 % de la población, entre ellos cristianos y drusos.

La investigación reveló que el sospechoso, detenido por la Policía en colaboración con la agencia de inteligencia israelí, el Shin Bet, consumía contenido extremista en internet, incluyendo vídeos de decapitaciones y ejecuciones.

Así lo recoge un comunicado policial, que añade que el joven, en el «contexto de la guerra en Gaza y su creciente radicalización», comenzó a contemplar un ataque contra uniformados en Israel.

Tras semanas de investigación, la Fiscalía del distrito de Haifa, donde se encuentra Baqa Al Gharbiya, presentó este jueves una acusación formal contra el joven. EFE

