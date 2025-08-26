Detenido un joven en Jerusalén por grafitear el Santo Sepulcro con un mensaje sobre Gaza
Jerusalén, 26 ago (EFE).- Un joven de 27 años fue detenido anoche por la Policía israelí por supuestamente grafitear «Hay un Holocausto en Gaza» en el interior de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, uno de los lugares más sagrados para el cristianismo.
En un comunicado, las autoridades detallaron que los agentes encontraron al sospechoso cerca de la iglesia, con un envase de pintura en aerosol, tras recibir una llamada sobre una «persona sospechosa» que caminaba hacia el interior de la Ciudad Vieja de Jerusalén.
Durante su investigación, los agentes descubrieron que este mismo joven fue detenido hace dos semanas por hacer un grafiti similar en el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado del judaísmo, aunque después fue puesto en libertad condicional.
La Policía pedirá este martes en un juzgado que se extienda la detención del sospechoso mientras continúa la investigación del suceso.EFE
