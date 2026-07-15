Detenido un nuevo sospechoso por el incendio en un bosque cerca de París

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Unos 800 bomberos siguen movilizados este miércoles para controlar los rebrotes del incendio del histórico bosque de Fontainebleau, cerca de París, donde otro hombre fue detenido, como sospechoso de haber querido provocar un fuego.

El incendio se desató el domingo en plena ola de calor en este pulmón verde situado 60 kilómetros al sureste de la capital de Francia.

Un segundo foco, de menor magnitud, se declaró el lunes. En total, las llamas ya recorrieron unas 2.000 hectáreas.

El prefecto de Seine-et-Marne, Pierre Ory, anunció el martes por la noche que los incendios estaban «controlados», aunque no totalmente «extinguidos». Unos 800 bomberos seguían trabajando sobre el terreno para evitar que se reavivaran, y permanecerán movilizados durante un tiempo más.

Por otra parte, un hombre de 46 años, sospechoso de haber intentado provocar un incendio, fue detenido en un aparcamiento de Fontainebleau, indicó una fuente policial el miércoles.

La fiscal de Fontainebleau declaró el martes por la noche que cuatro personas seguían detenidas en el marco de la investigación sobre los incendios.

Entre ellas se encuentra un bombero voluntario local que confesó haber «prendido fuego a unas ramitas con un mechero y gasolina» y otro sospechoso que admitió haber «provocado accidentalmente un incendio tirando una colilla» en otro lugar, precisó Diane Ngomsik.

El servicio de bomberos regional indicó que el bombero fue suspendido y expresó su «profunda consternación».

Otras dos personas fueron puestas bajo custodia policial el martes por la mañana en relación con el incendio, que obligó a unas 1.000 personas a abandonar sus hogares y provocó el cierre de la autopista A6, principal arteria de París hacia el sureste.

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