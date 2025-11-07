Detenido un recluso argelino que había sido liberado por error en Londres

2 minutos

Londres, 7 nov (EFE).- Un preso argelino que el pasado octubre fue liberado por error de una prisión del sur de Londres, caso que ha causado polémica en el Reino Unido, ha sido detenido este viernes en esta capital, informó la Policía Metropolitana (Met, en inglés),

Se trata de Brahim Kddour-Cherif, de 24 años, convicto por delitos sexuales e inmigrante en situación irregular tras expirar su visado, por lo que deberá ser deportado, según las autoridades.

Kddour-Cherif fue liberado por error de la cárcel de Wandsorth el pasado 29 de octubre, pero encontrado hoy en el barrio de Islington, al norte de la capital británica.

«Un ciudadano lo vio en Blackhorse Lane, Islington, poco antes de las 11:30 (GMT de hoy). Los agentes respondieron de inmediato y lo arrestaron», reza el comunicado de la Met.

El Gobierno británico convocó ayer una reunión con los jefes de prisiones después de que dos reclusos fueran puestos en libertad por error en la última semana, de los cuales uno se entregó ayer y el otro, el argelino, fue el detenido hoy.

El ministro de Justicia y viceprimer ministro, David Lammy, afronta una gran presión por estos fallos del sistema penitenciario y fue preguntado esta semana en el Parlamento, sin aclarar la situación.

Además de Kddour-Cherif, el otro recluso ha se entregó ayer ha sido identificado como William Smith, de 35 años, que estaba en prisión por diversos delitos de fraude.

Otro caso que generó polémica fue el mes pasado del etíope Hadush Gerberslasie Kebatu, llegado irregularmente al país y condenado por delitos sexuales, que había sido liberado también por error, pero detenido días después y deportado a Etiopía. EFE

vg/ja/alf