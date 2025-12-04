Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

Washington, 4 dic (EFE).- El FBI detuvo este jueves a un sospechoso relacionado con la investigación de un intento de ataque con bombas caseras contra las sedes del Partido Republicano y del Demócrata, en Washington, la noche antes del asalto al Capitolio de 2021, informaron varios medios.

Esta es la primera detención relacionado con el caso en los casi cinco años que dura la investigación. La cadena Fox News identificó al detenido como un hombre del estado de Virgina llamado Brian Cole.

Se espera que comparezca ante los tribunales este mismo jueves aunque todavía no han trascendido los cargos a los que se enfrenta.

Nadie resultó herido por las bombas, que fueron desactivadas por las autoridades, pero el FBI aseguró que ambas podrían haber sido letales.

La entonces vicepresidenta electa Kamala Harris estaba dentro de la sede demócrata cuando se encontró la bomba fuera del edificio y fue evacuada.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi; el director del FBI, Kash Patel, y la fiscal del Distrito de Columbia Jeanine Pirro comparecerán este jueves en una rueda de prensa en Washington en la que se espera que den más detalles de la investigación.

El 6 de enero de 2021 una turba de seguidores del presidente, Donald Trump, atacó la sede del Congreso para intentar impedir la ratificación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden.

Cinco personas perdieron la vida en los disturbios y hubo un centenar de heridos. Alrededor de 1.500 personas fueron acusadas o condenadas por su participación en el asalto, pero Trump las indultó en enero pasado tras volver al poder. EFE

