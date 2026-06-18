Detenido un sospechoso por el asesinato en Polonia de un activista ruso crítico con Putin

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Cracovia (Polonia), 17 jun (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, confirmó este jueves la detención de un hombre presuntamente implicado en el asesinato el lunes en una localidad polaca cercana a la frontera con Bielorrusia de un disidente ruso crítico con el presidente Vladímir Putin.

«Un sospechoso, presuntamente implicado en el asesinato de un ciudadano ruso en Biała Podlaska, ha sido detenido por la policía de Lublin y la Agencia de Seguridad Interna (ABW). Utiliza un pasaporte georgiano. Los servicios de emergencia están trabajando para identificar al autor», escribió Tusk en la red social X.

En unas declaraciones efectuadas en la víspera, Tusk vinculó con posibles operaciones de inteligencia extranjera el asesinato del activista Robert Kuzovkov, conocido como Semyon Skrepetski, en Biała Podlaska (este).

Tusk calificó el suceso de «asesinato político» y subrayó que, de confirmarse que la orden provino de Moscú, Polonia considerará el acto como «terrorismo de Estado», que «tendrá consecuencias».

Por otra parte, el portavoz de la comandancia de la policía provincial de Lublin (este), el subinspector Andrzej Fijołek, informó este jueves en una rueda de prensa de que la detención tuvo lugar esta mañana cerca de Varsovia.

«El detenido utiliza un pasaporte expedido a un ciudadano georgiano de 36 años. Estamos verificando su identidad. Las investigaciones con el detenido continúan», declaró el portavoz, quien añadió que el arresto fue ejecutado por efectivos combinados de «un grupo especial de investigación y agentes antiterroristas».

Esta detención se produce después de que dos ciudadanos bielorrusos, detenidos previamente en relación con el caso, fuesen puestos en libertad por falta de pruebas.

Kuzovkov, de 44 años, decidió exiliarse en Polonia tras ser perseguido en su país por sus críticas al presidente ruso, Vladímir Putin, y su postura contra la invasión de Ucrania, que plasmaba en caricaturas e ilustraciones.

El activista fue tiroteado en un aparcamiento público por un sicario que le disparó cinco veces a quemarropa.

La víctima había denunciado amenazas graves apenas una hora antes de su muerte y, aunque los servicios de seguridad le habían ofrecido protección oficial anteriormente, Kuzovkov la había rechazado. EFE

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