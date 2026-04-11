Detenido un sudanés en relación con la muerte de cuatro migrantes en el Canal de la Mancha

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Un ciudadano sudanés fue detenido el viernes en el sureste de Inglaterra en relación con la muerte, el jueves, de cuatro migrantes durante un intento de cruce clandestino desde Francia por el Canal de la Mancha, anunció la policía británica.

El hombre, de 27 años, del que no se comunicó la identidad, fue detenido por «poner en peligro la vida de otras personas durante un viaje por mar hacia Reino Unido», indicó la policía en su comunicado.

Los dos hombres y dos mujeres que perdieron la vida el jueves fueron arrastrados por la corriente cuando intentaban subir a una embarcación junto a decenas de otras personas, lo que eleva a seis el número de fallecidos este año en travesías en embarcaciones precarias.

Tras el incidente, en Boulogne-sur-Mer (noroeste de Francia), 38 personas volvieron al punto de partida, pero 74 migrantes continuaron su viaje hacia Reino Unido.

Entre los trasladados a un hospital en Francia, como medida de precaución, tras el incidente, se encontraban dos niños, mientras que otra persona fue atendida por hipotermia.

La semana pasada, dos migrantes murieron en un intento de cruce similar, constituyendo este año las primeras víctimas en un intento de cruzar el Canal de la Mancha de forma clandestina.

La inmigración clandestina en embarcaciones precarias desde el noroeste de Francia hacia Inglaterra constituye un punto de fricción recurrente en las relaciones entre ambos países.

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