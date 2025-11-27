Detenido un supuesto implicado en el atentado en una sinagoga en Mánchester de octubre

2 minutos

Londres, 27 nov (EFE).- La policía británica detuvo este jueves a un hombre de 31 años por su presunta conexión con el atentado terrorista en una sinagoga en Manchester (norte de Inglaterra) ocurrido el pasado 2 de octubre, que se cobró la vida de dos personas, según informó el cuerpo en un comunicado.

«Hoy temprano, un hombre de 31 años fue arrestado en el aeropuerto de Mánchester bajo sospecha de comisión, preparación e instigación de actos de terrorismo después de llegar en un vuelo», señaló la Policía de Gran Mánchester (GMP), que no precisa de dónde procedía el avión.

El detenido permanece bajo custodia policial a la espera de ser interrogado, lo que eleva a siete el número total de personas detenidas en relación con la investigación, entre ellos un hombre de 30 años luego puesto en libertad bajo fianza y que está acusado de no revelar información sobre el ataque.

La GMP continúa investigando las circunstancias del ataque, ocurrido durante la festividad judía de Yom Kippur, en el que el británico-sirioJihad Al-Shamie arrolló a varias personas con un coche y acuchilló a un hombre antes de morir por disparos de los agentes.

Las dos víctimas mortales, ambos miembros de la comunidad judía, fueron identificadas como Melvin Cravitz, de 66 años, y Adrian Daulby, de 53, este último muerto por disparos de los policías.

«Nuestra investigación continúa, y una vez más, pido a cualquier persona que tenga información que considere que pueda contribuir a nuestras pesquisas que se presente», dijo el subjefe de la GMP. EFE

