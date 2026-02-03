Detenido uno de los responsables del ataque contra dos diputados en el noroeste de México

3 minutos

Ciudad de México, 3 feb (EFE).- Las autoridades federales mexicanas detuvieron a uno de los presuntos responsables del ataque armado contra dos diputados del opositor partido Movimiento Ciudadano (MC), ocurrido el pasado 28 de enero en Culiacán, capital del estado de Sinaloa (noroeste de México), informó este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En su cuenta oficial de X, precisó que “el detenido era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal”.

La semana pasada, los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya fueron atacados a balazos cuando salían de la Cámara de Diputados local.

Las autoridades han ligado este hecho a criminales de la facción del Cartel de Sinaloa ‘Los Chapitos’, que desde finales de 2024 se disputan el territorio con otra de las células de esta organización declarada como terrorista por Estados Unidos.

El dirigente de MC y excandidato presidencial Jorge Álvarez Máynez ha reportado que Torres permanecía “delicado”, mientras Montoya recibía atención médica tras perder un ojo.

De acuerdo con García Harfuch, la detención se realizó en un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

García Harfuch añadió que las investigaciones continúan para detener al resto de los implicados y garantizar que el crimen no quede impune, en cumplimiento de las instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El titular de la SSPC anunció también que, entre otras acciones, la Secretaría de Marina (Semar) detuvo en Navolato, en Sinaloa, a seis personas integrantes de una facción de un grupo criminal, a quienes se les confiscaron nueve armas largas, equipo táctico y tres vehículos con reporte de robo.

En Culiacán personal de la SSPC detuvo a tres personas más con tres armas largas y equipo táctico, mientras que la Secretaría de Seguridad estatal arrestó a seis personas más y confiscó otras ocho armas.

“Resultado el día de ayer en Sinaloa: 16 integrantes del crimen organizado relacionados con violencia en la entidad”, apuntó.

Tras los hechos violentos, el Gobierno de México ha desplegado casi 2.800 agentes militares, de seguridad y ministeriales en Sinaloa, donde también el 23 de enero pasado se registró un presunto secuestro de diez trabajadores mineros que trabajaban en la empresa canadiense Vizsla Silver.

El estado de Sinaloa, en el noroeste de México, vive una profunda crisis de violencia desde finales de 2024 por una pugna interna entre facciones del Cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista el pasado año. EFE

csr/psh