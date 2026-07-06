Detenido violentamente un bloguero ruso cuando grababa en directo en el centro de Moscú

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Moscú, 6 jul (EFE).- Un bloguero fue detenido violentamente cuando grababa en directo en el centro de Moscú después de saludar con la mano a los agentes de un furgón de policía, informaron este lunes medios rusos.

El joven, llamado Vitali, saludó con la mano a un furgón de policía que circulaba por el centro de Moscú. Acto seguido, el coche se detuvo y un policía que salió del vehículo placó violentamente al bloguero frente a la muchedumbre, tal y como se aprecia en un vídeo que circula en redes sociales.

Además del bloguero, la policía detuvo y llevó a comisaría al grupo de jóvenes que se encontraban alrededor.

Vitali denunció posteriormente que durante la detención recibió varios puñetazos en la cara y las piernas. Luego, en comisaría, sufrieron amenazas e insultos, y uno de ellos recibió descargas con una pistola eléctrica.

«Nos humillaron, nos gritaron que éramos unos imbéciles. Me amenazaron con afeitarme la cabeza», señaló al portal Ostorozhno Nóvosti, propiedad de la periodista Ksenia Sobchak, hija del exalcalde de San Petersburgo, Anatoli Sobchak, y antiguo jefe del presidente ruso Vladímir Putin.

El medio ruso narró que ese mismo día tuvo lugar una redada en el barrio céntrico de Kitái-Gorod, donde detuvieron a decenas de jóvenes, incluidos menores de edad, sin motivo aparente.

Uno de los jóvenes contó que fue detenido al caminar por la ciudad con una amiga, cuando fue golpeado y electrocutado con un táser por las fuerzas del orden.

«Los agentes nos rodearon burlándose de nosotros y filmándonos. Había un chico al que le encontraron una esvástica. Dijeron que lo iban a violar, le preguntaron cuál era su nombre de mujer y por qué se estaba sometiendo a una operación de cambio de sexo», declaró un testigo anónimo.

El incidente tuvo lugar el viernes en el barrio de Kitái-Gorod, en el centro de Moscú, lugar de ocio que se ha convertido en punto de encuentro de gente joven.

En las últimas semanas en las redes sociales rusas circularon vídeos tendenciosos acerca de la vida nocturna de dicho área, que provocaron el escándalo de algunos internautas por la forma de vestir y el alboroto causado por los jóvenes filmados.

Una de las discotecas más conocidas para dichos colectivos, Club-Club, anunció la semana pasada su cierre temporal, tan solo días después de recibir la visita de la periodista Ksenia Sobchak, acusada por la disidencia política rusa de haberse infiltrado hace años en los círculos de la oposición cuando en realidad colaboraba con el Kremlin. EFE

mos/pcc

(Vídeo)