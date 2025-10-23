Detenido y en paradero desconocido un líder opositor tanzano a pocos días de los comicios

Nairobi, 23 oct (EFE).- John Heche, vicepresidente de la principal formación de la oposición en Tanzania, el Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, por sus siglas en suajili), está en paradero desconocido tras ser detenido, confirmó este jueves la organización, excluida de las elecciones generales del próximo día 29.

En un comunicado, la portavoz de Chadema, Brenda Rupia, explicó que un equipo de abogados y líderes del partido acudieron este jueves a la comisaría de Tarime (norte), adonde las autoridades dijeron haber trasladado este miércoles a Heche, pero no lo encontraron allí.

«Los agentes de la comisaría declararon no haber recibido ninguna información que indicara que el señor Heche hubiese sido trasladado allí y que no había ningún caso investigado relacionado con el vicepresidente», afirmó Rupia.

Tampoco sabían nada del caso en la Jefatura de la Policía de Musoma, capital de la región de Mara, donde se halla Tarime.

«Esta situación agrava las sospechas y suscita gran preocupación por la seguridad de nuestro líder, cuyo paradero sigue siendo desconocido, a pesar de haber sido detenido por las autoridades estatales», lamentó la portavoz.

«Ocultar a un líder político constituye una violación de los derechos humanos fundamentales y es una señal del continuo deterioro del Estado de derecho en el país», añadió.

Chadema denunció este miércoles la detención de Heche a las puertas del tribunal donde se desarrollaba una audiencia del juicio contra el presidente del partido, Tundu Lissu.

Lissu permanece en prisión preventiva desde su arresto el pasado abril y contra él que pesan cargos de traición, delito que puede acarrear la pena de muerte.

Heche fue inicialmente detenido en la comisaría central de Policía en la capital económica del país, Dar Es Salam, y las autoridades afirmaron luego haberlo trasladado a Tarime.

Estos hechos se produjeron a menos de una semana de la celebración de elecciones presidenciales, legislativas y locales en el país, que supondrán la primera prueba ante las urnas de la presidenta tanzana, Samia Suluhu Hassan, desde que asumió el poder en 2021 tras la repentina muerte de su antecesor, John Magufuli.

Chadema fue descalificado de la votación por la Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC) -designada por la Presidencia y cuyas decisiones no se pueden apelar- después de que el partido se negara a firmar el Código de Conducta Electoral, porque no se han aplicado las reformas que pedía.

Grupos pro derechos humanos y la oposición tanzana han denunciado una ola de represión y detenciones a disidentes en los últimos años, a pesar de las reformas que la presidenta Hassan impulsó al inicio de su mandato para contrarrestar las restricciones impuestas por Magufuli. EFE

