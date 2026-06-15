Detenidos 11 sospechosos en Bélgica y Francia de red que traficaba hacia España e Italia

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Bruselas, 15 jun (EFE).- En una operación coordinada por la agencia comunitaria Eurojust que se saldó con 11 detenidos, las autoridades belgas y francesas han desmantelado una red internacional de tráfico de drogas sospechosa de transportar grandes cantidades de estupefacientes hacia España e Italia a través de Francia.

La investigación permitió identificar una red criminal transnacional bien organizada, con algunos de sus miembros clave residentes en Bruselas, que utilizaba vehículos «equipados con compartimentos ocultos» para transportar la droga, informó este lunes Eurojust en un comunicado.

La operación, llevada a cabo el 9 de junio, permitió incautar en Bélgica 60.000 euros en efectivo, tres vehículos, artículos de lujo, decenas de teléfonos móviles, ordenadores y documentación relevante para la investigación.

Durante uno de los registros, los investigadores hallaron también documentos de identidad falsificados y documentos robados, por lo que se ha abierto una causa separada. EFE

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