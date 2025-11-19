Detenidos 23 presuntos miembros de bandas que vendían droga escondida en dulces en Bogotá

1 minuto

Bogotá, 19 nov (EFE).- La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a 23 presuntos integrantes de dos bandas dedicadas a distribuir drogas escondidas en dulces en parques y entornos escolares de la capital colombiana, y a las que también se les atribuyen cinco homicidios, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Las dos estructuras criminales, conocidas como ‘La Esperanza’ y ‘Perseo’, operaban en las localidades bogotanas de Suba (noroeste) y Bosa (suroeste), y usaban fachadas de cuidadores y lavadores de vehículos para comercializar los estupefacientes, según explicó en un comunicado el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Las autoridades investigaron a las bandas durante más de 20 meses y realizaron 18 allanamientos, algunos con agentes encubiertos, que permitieron las capturas.

Entre los 23 detenidos, 11 son presuntos integrantes de ‘La Esperanza’, y entre ellos está el supuesto cabecilla. Esta banda se dedicaba a vender bazuco (derivada de la pasta base de cocaína) y marihuana, y se le atribuyen tres homicidios por disputas de control territorial.

Los otros 12 capturados son presuntos integrantes de ‘Perseo’, organización a la que se le incautaron armas y droga, y cuyos miembros fueron imputados por un doble homicidio en el barrio La Estrella.

En lo que va de 2025, la Policía de Bogotá ha capturado a 6.340 personas por tráfico de estupefacientes e incautado 7.9 toneladas de marihuana, 300 kilos de bazuco y 257 kilos de cocaína, agregó la Alcaldía en el comunicado. EFE

